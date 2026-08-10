EZLN prepara mitin en Segob para exigir verdad y justicia por desaparecidos en diciembre

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la posibilidad de realizar un mitin frente a la Secretaría de Gobernación en diciembre de 2026, con el objetivo de respaldar a colectivos de personas buscadoras de México y Centroamérica y exigir verdad y justicia por los desaparecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:03 AM.
En México y editada el 10/08/2026 09:18 AM.