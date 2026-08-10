EZLN prepara mitin en Segob para exigir verdad y justicia por desaparecidos en diciembre

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció este domingo 9 de agosto la intención de organizar un mitin frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) durante su visita a la Ciudad de México en diciembre de 2026. La propuesta, incluida en el comunicado “Acerca del viaje” difundido por la Comisión Sexta Zapatista y firmada por el Subcomandante Insurgente Moisés y el Capitán Insurgente Marcos, busca reunir a personas buscadoras de México y Centroamérica para exigir verdad y justicia por los desaparecidos.
El EZLN plantea que el mitin se realice bajo la consigna “Todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias”, y lo enmarca como una crítica a la Secretaría de Gobernación, a la que acusa de priorizar la investigación de financiamiento de movilizaciones sobre la localización de los desaparecidos.
Además del mitin, la delegación zapatista tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades con organizaciones sociales, entre ellas una marcha y encuentros con colectivos de buscadores sin distinción de origen, identidad, lengua o afiliación política. Para la logística de estos encuentros, la Comisión Sexta solicitó el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras agrupaciones defensoras de derechos humanos.
El comunicado también indica que, en caso de recursos insuficientes, los zapatistas están dispuestos a compartir alojamiento y alimentación con las familias buscadoras, e incluso a reducir el número de sus integrantes para facilitar su estancia.
La visita, que se extenderá de diciembre de 2026 a principios de enero de 2027, coincide con el 33.º aniversario del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Además de los encuentros con buscadores, la delegación buscará reunirse con grupos, movimientos y organizaciones de La Sexta en la capital y zonas cercanas, con el objetivo de relanzar la agenda de la Sexta y planear la segunda etapa de la “Gira por la Vida‑Capítulo México”.
El anuncio se realizó en el marco del Encuentro de Resistencias y Rebeldías y del Encuentro de Artes que se celebra en el Caracol de Morelia, Chiapas, del 1 al 16 de agosto, y forma parte de la estrategia del EZLN para fortalecer alianzas con la sociedad civil y proyectar su presencia política en la capital.