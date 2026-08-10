SEP detecta 26 escuelas militarizadas; deberán transformarse o cerrar antes de agosto

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Mario Delgado, titular de la SEP, informó que 26 escuelas militarizadas deben transformar su plan de estudios, nombre y enfoque a conceptos cívicos y humanistas antes del próximo ciclo escolar; de lo contrario, serán clausuradas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:53 AM.
En México y editada el 10/08/2026 10:35 AM.