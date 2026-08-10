SEP detecta 26 escuelas militarizadas; deberán transformarse o cerrar antes de agosto

En la conferencia de prensa matutina del lunes, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que se han detectado 26 escuelas militarizadas en México. Estas instituciones, que operan bajo un modelo de disciplina inspirado en la milicia, no cuentan con respaldo legal y deberán cambiar su enfoque educativo o enfrentar el cierre definitivo.
Delgado precisó que el plazo máximo para efectuar la transformación es el inicio del próximo ciclo escolar, es decir, el 31 de agosto de 2026. La reforma debe ser integral: desde el plan de estudios hasta el nombre de la escuela, pasando por la metodología de enseñanza, que pasará de conceptos militares a valores cívicos, ciudadanos y al humanismo mexicano.
El funcionario recordó que la educación militar es competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y se limita a la media superior para la preparación de futuros integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. Por tanto, ninguna escuela básica o media superior puede operar bajo ese modelo.
Las autoridades estatales de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato ya están en conversaciones con la SEP para cumplir con la normativa. En Tamaulipas, una escuela militarizada fue clausurada tras la trágica muerte de la adolescente Dafne Zapata, caso que impulsó la revisión de estas instituciones.
Delgado también anunció la implementación de un protocolo contra el maltrato y abuso sexual en todas las escuelas bajo revisión, y una jornada nacional de concientización programada para el 7 de septiembre de 2026, dirigida a erradicar estos delitos en el nivel básico.
Hasta la fecha, una de las 26 escuelas ha sido clausurada y el resto se encuentra en proceso de transformación, con acompañamiento tanto de la SEP como de los gobiernos estatales, para garantizar que los jóvenes no queden sin opciones educativas.