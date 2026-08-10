SEP asegura que no habrá escuelas militarizadas en el próximo ciclo escolar

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, declaró que al iniciar el nuevo ciclo escolar ninguna escuela operará bajo el modelo militar, y anunció la transformación de los planteles existentes hacia un enfoque cívico y humanista, además de presentar una jornada nacional contra el abuso sexual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:50 AM.
En México y editada el 10/08/2026 10:00 AM.