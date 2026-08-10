SEP asegura que no habrá escuelas militarizadas en el próximo ciclo escolar

En la conferencia matutina del presidente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que al inicio del próximo ciclo escolar no existirá ninguna escuela militarizada bajo el modelo educativo actual, pues dicha modalidad no está contemplada en la legislación vigente.
Delgado precisó que corresponde a las autoridades educativas estatales decidir el futuro de los planteles que hoy presentan características militares. Si alguna institución se niega a modificar su modelo, será cerrada; en cambio, aquellas con reconocimiento en sus comunidades deberán transformar su enfoque de “militar” a “cívico y ciudadano”, basándose en los principios del humanismo mexicano.
El secretario señaló que ya se han iniciado conversaciones con los gobiernos de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, estados donde operan este tipo de planteles, para avanzar en la revisión del currículo y la organización institucional. El cambio no se limitará al nombre de la escuela, sino que implicará una reforma integral de su funcionamiento.
Delgado también aclaró que la educación militar corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y está dirigida, a partir del nivel medio superior, a la formación de futuros integrantes del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional.
En otro orden de ideas, el titular de la SEP recordó las medidas adoptadas para prevenir el abuso sexual y cualquier tipo de maltrato en los centros educativos. Tras la disculpa pública ofrecida el año pasado por un caso grave ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, se implementaron protocolos de prevención y atención.
Como parte de estas acciones, la SEP anunció que el próximo 7 de septiembre, segundo lunes después del inicio del ciclo escolar, se llevará a cabo una jornada nacional de concientización para erradicar el abuso sexual y el maltrato en las escuelas.