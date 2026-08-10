Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia tras fuerte sismo de 7.4 que sacudió al país

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que el gobierno está atento al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia y está dispuesto a brindar asistencia humanitaria si las autoridades colombianas lo solicitan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 08:19 AM.
En México y editada el 10/08/2026 08:49 AM.