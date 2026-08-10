Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia tras fuerte sismo de 7.4 que sacudió al país

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes 10 de agosto sobre el fuerte sismo que azotó a Colombia a las 7:34 h (hora local) con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 96 km, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En su rueda de prensa matutina informó que el gobierno de México se enteró del movimiento telúrico momentos antes de iniciar la conferencia y que, aunque aún no dispone de datos precisos sobre el saldo de víctimas, está muy atento a la situación.
Sheinbaum señaló que el seguimiento del evento se está realizando a través de dos canales diplomáticos y adelantó que “todo el apoyo que requiera el pueblo colombiano será brindado por México, en caso de que las autoridades colombianas lo soliciten formalmente”. Asimismo, mantendrá abierta la posibilidad de ampliar la información conforme avancen los reportes oficiales.
El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, Chocó, zona catalogada como de alto riesgo sísmico. El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio. Medios locales reportaron evacuaciones en Medellín y Manizales y daños en techos y estructuras de edificaciones en Cali, aunque aún no se han verificado de manera independiente ni se han reportado oficialmente lesionados o fallecidos.
Colombia, situada en la confluencia de las placas Nazca, Suramericana y Caribe, registra históricamente 17 terremotos de magnitud superior a 7 desde 1900. El SGC opera 339 estaciones sísmicas y mantiene una plataforma de reporte ciudadano para complementar sus boletines técnicos.
Se espera que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras autoridades colombianas publiquen en las próximas horas un balance oficial de afectaciones. México, por su parte, continuará en contacto con sus contrapartes diplomáticas y comunicará cualquier actualización relevante.