Sheinbaum advierte sobre el scroll infinito y la IA como “psicólogo” para niños y adolescentes

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, utilizó la conferencia matutina de este lunes para lanzar una advertencia clara a las familias mexicanas: el scroll infinito de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) que responde como “psicólogo” están alterando el desarrollo cognitivo y emocional de niños y adolescentes.
Sheinbaum, acompañada por representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y especialistas en pedagogía, señaló que los algoritmos de plataformas digitales no solo modifican los hábitos de consumo, sino que también influyen en el comportamiento, la salud mental y la convivencia familiar. Según datos de la SEP, los menores en Estados Unidos reciben hasta 237 notificaciones al día, 23 % de ellas durante el horario escolar; cifras que, según la mandataria, se replican en México.
Tras la pandemia, el uso de dispositivos móviles se ha incrementado de forma sostenida, y ahora niños y adolescentes dedican cerca de siete horas diarias al celular. Ese tiempo desplaza actividades de reflexión, interacción social y ejercicio físico, y repercute negativamente en el desempeño académico y el bienestar emocional.
“Hoy, la inteligencia artificial responde cualquier pregunta sin que investiguemos. Frente a un niño o adolescente que está aprendiendo a pensar, esto puede tener un efecto en su desarrollo”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que jóvenes ya recurren a sistemas automatizados para buscar orientación cuando experimentan síntomas de depresión.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el problema no radica solo en el acceso a dispositivos, sino en la lógica de los algoritmos que priorizan la retención de la atención, generando dinámicas adictivas que merman la capacidad de concentración y la tolerancia a la frustración.
En respuesta, el gobierno federal anunció varias acciones: dieciséis estados han prohibido el uso de celulares en escuelas; se lanzará la campaña nacional “ABC de las emociones”, en la que funcionarios y docentes leerán en aulas de tercero de secundaria y bachillerato; y se impulsará la alfabetización mediática y una cultura digital transversal en el currículo, para que los estudiantes comprendan el funcionamiento de los algoritmos y mantengan el pensamiento crítico.
Sheinbaum también pidió abrir el debate sobre la regulación de redes y el acceso a IA, incluyendo la verificación de edad, siguiendo ejemplos internacionales. “No se trata de prohibir, sino de entender el efecto que tienen estas tecnologías en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, concluyó, subrayando la necesidad de respuestas colectivas y regulaciones que acompañen la realidad digital en constante cambio.