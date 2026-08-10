Sheinbaum advierte sobre el scroll infinito y la IA como “psicólogo” para niños y adolescentes

...

En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre los efectos nocivos del uso descontrolado de redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental y la convivencia familiar de menores, citó cifras de notificaciones y tiempo de pantalla, y anunció medidas como prohibiciones de celulares en escuelas y la campaña “ABC de las emociones”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:52 AM.
En México y editada el 10/08/2026 10:39 AM.