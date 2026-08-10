Orgullo nacional: Sheinbaum recibirá a los medallistas mexicanos tras histórica actuación en 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció durante la Mańanera del Pueblo que los medallistas mexicanos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 serán invitados a la conferencia matutina del próximo miércoles, como reconocimiento al histórico desempeño de la delegación.
Sheinbaum destacó que México alcanzó 407 medallas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), superando el récord anterior de Mayagüez 2010 y consolidándose como la delegación dominante por tercera edición consecutiva. "Muchas felicidades a todas y todos los deportistas que pusieron en alto la bandera nacional", señaló la mandataria.
En la reunión se contará con la presencia de Rommel Pacheco, titular de la CONADE, y con integrantes del equipo que obtuvo medallas de oro. La presidenta subrayó que casi todos los atletas ya cuentan con becas y que el gobierno mantiene un diálogo permanente con las autoridades deportivas para adaptar los apoyos a las necesidades de cada deportista.
Las becas, de distintos niveles, permitirán a los atletas dedicarse de lleno al deporte y participar en más competencias internacionales. "Nuestro objetivo es que los resultados no se queden solo en la justa centroamericana; queremos que nuestros deportistas trasciendan en los próximos Juegos Olímpicos", afirmó Sheinbaum.
Rommel Pacheco, por su parte, resaltó el trabajo de la CONADE para que los deportistas compitan en el mayor número de eventos posible, de acuerdo con sus avances y los puntajes establecidos por sus federaciones.
El desempeño sobresaliente se dio en disciplinas como clavados, tiro con arco, atletismo, ciclismo y deportes acuáticos. Nombres como Osmar Olvera y Randal Willars fueron mencionados como referentes en clavados, una disciplina donde México ha forjado una tradición de excelencia.
Con la invitación a la Mañanera, el gobierno busca reforzar el proyecto deportivo nacional y garantizar que los atletas cuenten con los recursos necesarios para seguir representando a México en el escenario internacional.