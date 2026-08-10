Orgullo nacional: Sheinbaum recibirá a los medallistas mexicanos tras histórica actuación en 2026

...

Tras romper récord histórico con 407 medallas en Santo Domingo, la presidenta de México convoca a los atletas a la conferencia matutina del miércoles, donde se anunciarán nuevas becas y apoyos para impulsar su participación en futuros Juegos Olímpicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:03 AM.
En México y editada el 10/08/2026 09:15 AM.