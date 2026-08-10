Sheinbaum refuerza seguridad en Michoacán para proteger exportación de aguacate

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró que el despliegue de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán permanecerá activo para garantizar la seguridad de los productores y empacadores de aguacate, así como de los inspectores que supervisan la exportación del fruto.
En una entrevista, Sheinbaum explicó que, tras una reunión con autoridades locales, se constató que algunas instituciones encargadas de la inspección del aguacate habían suspendido las exportaciones sin notificar a la administración federal. "Ese tipo de decisiones unilaterales no pueden comprometer la cadena productiva ni la confianza de los compradores internacionales", afirmó.
El gobierno señaló que la zona con mayor vigilancia se concentra alrededor de la ciudad de Uruapan, donde la extorsión ha disminuido notablemente. Sin embargo, advirtió que en otra área del estado, la criminalidad ha crecido en el último mes, lo que motivó el envío de refuerzos de la Guardia Nacional a cinco municipios, coincidiendo con la solicitud de Estados Unidos de intensificar la vigilancia para sus inspectores.
Sheinbaum indicó que solicitó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dialogaran con el embajador de EE. UU., Ronald Johnson, para aclarar la situación y coordinar acciones conjuntas.
Una vez acordado el plan de seguridad, se autorizaron la apertura de 45 empacadoras para la exportación de aguacate. La presidenta anticipó que, durante la semana, alrededor de 60 empacadoras adicionales también podrán iniciar sus operaciones, reforzando la posición de México como principal proveedor del fruto a nivel mundial.