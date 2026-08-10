Sheinbaum refuerza seguridad en Michoacán para proteger exportación de aguacate

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrá la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán, especialmente en zonas críticas para la producción y exportación de aguacate, tras reportes de amenazas y un aumento de la extorsión en algunos municipios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:50 AM.
En México y editada el 10/08/2026 09:58 AM.