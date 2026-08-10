UNAM asigna citas a 43,619 aspirantes para examen de control y descarta cambios de sede

La Dirección General de Comunicación Social de la UNAM anunció que, entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, 43,619 aspirantes (equivalente al 74.3 % del total) recibieron su cita con fecha, sede y horario para rendir el examen de control presencial de ingreso.
La universidad mantendrá la distribución de planteles bajo criterios de regionalización y redución de traslados, pero reiteró que no será posible realizar cambios de sede, aun cuando algunos aspirantes deban desplazarse cientos de kilómetros desde sus domicilios.
Las pruebas se llevarán a cabo del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país. La asignación de citas se realizó exclusivamente a través del sitio oficial del concurso, mediante clave personal, y la plataforma permanecerá habilitada hasta un día antes de la fecha programada para cada sede.
Entre las recomendaciones de la UNAM se encuentran: revisar con anticipación la ubicación asignada, planificar el traslado, portar identificación oficial vigente y la cita impresa, y organizar hospedaje y alimentación si el desplazamiento es largo. Asimismo, se aconseja descansar adecuadamente antes de la evaluación.
Esta medida surge después de que la Comisión Técnica de la UNAM detectara irregularidades en la primera prueba en línea, como un aumento atípico de puntajes y posibles trampas con inteligencia artificial. Por ello, se decidió repetir la evaluación presencial únicamente a quienes recibieron aviso de selección o alcanzaron el puntaje mínimo para su carrera entre 2021 y 2026.
De los 158,000 aspirantes que participaron inicialmente, alrededor de 58,000 deberán presentarse en la sede y fecha asignadas, sin posibilidad de reubicación. La decisión ha generado inconformidad en redes sociales, pues varios estudiantes fueron citados en sedes lejanas, lo que implica gastos considerables en transporte y hospedaje.
La UNAM reconoció que, aunque la regionalización busca minimizar los traslados, el procedimiento no garantiza sedes cercanas para todos. El órgano de revisión adelantó que establecerá nuevos criterios para fortalecer la inclusión y la equidad en futuros procesos de admisión.