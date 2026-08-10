UNAM asigna citas a 43,619 aspirantes para examen de control y descarta cambios de sede

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La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el 74.3 % de los aspirantes ya cuenta con cita para el examen presencial de control y confirmó que no habrá modificaciones de sede, pese a la protesta de quienes deben trasladarse cientos de kilómetros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:47 AM.
En México y editada el 10/08/2026 06:04 AM.