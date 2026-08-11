Sheinbaum revela que México recuperó 500 mil dólares ligados al caso García Luna

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, informó en la transmisión de La Mañanera del Pueblo del martes 11 de agosto que alrededor de 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya fueron recuperados e ingresaron a la Tesorería de la Federación.
Desde el Palacio Nacional, la presidenta explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones permanentes sobre posibles operaciones de lavado de dinero, basadas en alertas generadas tanto en México como en el extranjero, incluidos los Estados Unidos.
Sheinbaum adelantó que solicitará la presencia de Omar Reyes, titular de la UIF, para que informe, en la medida de lo posible, sobre el avance de las investigaciones y las acciones realizadas para la recuperación de recursos vinculados al caso García Luna.
El depósito de los 500 mil dólares representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, y refuerza el compromiso del gobierno federal de transparentar y devolver los recursos que pertenecen al erario nacional.