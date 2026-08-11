Sheinbaum revela que México recuperó 500 mil dólares ligados al caso García Luna

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que aproximadamente 500 mil dólares vinculados al caso de Genaro García Luna fueron recuperados y depositados en la Tesorería, tras investigaciones de la UIF que continúan detectando posibles operaciones de lavado de dinero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 04:30 PM.
En México y editada el 11/08/2026 02:21 PM.