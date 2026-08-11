Congreso de NL desafía a la Corte: busca reactivar juicio político contra Samuel García

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El Congreso de Nuevo León ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anule la medida cautelar que mantiene suspendido el juicio político contra el gobernador Samuel García. La petición busca revertir tanto la admisión de la controversia constitucional 386/2026 como la orden de suspensión dictada el 8 de julio por la ministra María Estela Ríos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:34 AM.
En México y editada el 11/08/2026 08:46 AM.