México prepara al agrupamiento “Cali” para apoyar a Colombia tras el sismo de 7.4 grados

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La Secretaría de la Defensa Nacional tiene listo el grupo “Cali”, integrado por personal militar y de rescate, para enviar ayuda humanitaria a Colombia una vez reciba la solicitud oficial del gobierno colombiano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 03:10 PM.
En México y editada el 11/08/2026 03:34 PM.