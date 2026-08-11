México prepara al agrupamiento “Cali” para apoyar a Colombia tras el sismo de 7.4 grados

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció que el agrupamiento denominado “Cali” está preparado para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria en Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió el país sudamericano.
En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, el secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla, describió la composición del grupo: un oficial general al mando, comandos, personal especializado en búsqueda y rescate, así como binomios canófilos para operaciones aéreas.
El objetivo principal del agrupamiento “Cali” será transportar medicamentos, insumos médicos y equipos de rescate a través de rutas aéreas, garantizando una respuesta rápida y coordinada.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, precisó que el despliegue del grupo quedará a la espera de la solicitud formal del gobierno colombiano, la cual permitirá iniciar el traslado del personal y los recursos al territorio afectado.
Esta iniciativa refleja el compromiso de México con la solidaridad regional y la capacidad de respuesta inmediata ante desastres naturales en la zona.