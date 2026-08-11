CDMX busca castigar la ‘estafa romance’ como violencia económica contra las mujeres

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La iniciativa presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández propone reconocer la manipulación sentimental que lleva a mujeres a prestar dinero a sus parejas como delito de violencia económica y patrimonial, incorporándolo al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:30 AM.
En México y editada el 11/08/2026 10:55 AM.