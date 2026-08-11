Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro tras 35 años al frente

Maximiliano Leonardo Asturias, quien fundó Farmacias del Ahorro en 1991 y dirigió la empresa durante 35 años, falleció este domingo, según confirmó la propia compañía y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
El mensaje de despedida publicado en las redes sociales de Farmacias del Ahorro describió a Asturias como un hombre de “calidad humana, visión, sencillez, experiencia y sabiduría”. La empresa agradeció su ejemplo, afirmando: “Gracias, don Max, por enseñarnos que cuidar al otro es el acto de amor más puro”. Asimismo, resaltó su preocupación constante por la salud de los mexicanos y aseguró que su legado permanecerá en los colaboradores y en los hogares donde la cadena tiene presencia.
Fundada el 14 de septiembre de 1991, Farmacias del Ahorro pasó de ser un único establecimiento a una red de más de 1,500 sucursales y una plantilla que supera los 19,000 empleados. Bajo la dirección de Asturias, la compañía se consolidó como una de las principales cadenas farmacéuticas del país, ofreciendo no solo medicamentos, sino también servicios de atención al cliente y programas de salud comunitaria.
Canaco CDMX, presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco, también emitió un obituario expresando su “más profunda consternación” y extendiendo sus condolencias a la familia del empresario. La organización subrayó la contribución de Asturias al desarrollo del sector comercial y su papel como referente de liderazgo empresarial en México.
Hasta el momento, la empresa no ha revelado la causa del fallecimiento ni los detalles de los servicios funerarios. Sin embargo, el énfasis en la dimensión humana de su gestión y su compromiso con la salud quedó patente en los mensajes de condolencia, que describieron a Asturias como una figura cuya “huella jamás será borrada” del corazón del país.
Con su partida, el sector empresarial mexicano pierde a uno de los pioneros que, durante más de tres décadas, impulsó la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, generando empleo y contribuyendo al bienestar de millones de mexicanos.