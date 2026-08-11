Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro tras 35 años al frente

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El empresario mexicano Maximiliano Leonardo Asturias, creador de la cadena farmacéutica Farmacias del Ahorro, murió este domingo. La compañía y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX rindieron homenaje a su legado de más de tres décadas al servicio de la salud y el empleo en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 11:00 AM.
En México y editada el 11/08/2026 11:21 AM.