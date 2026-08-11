Fallece Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo del Banco de México, a los 93 años

Muere Miguel Mancera Aguayo, economista de renombre y primer gobernador autónomo del Banco de México, a los 93 años. La noticia fue confirmada por la diputada Olga Sánchez Cordero, quien en redes sociales destacó la trayectoria del académico y su papel clave en la política monetaria del país.
Mancera Aguayo nació el 18 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Yale, EE. UU. Ingresó al Banco de México en 1957 como economista y, tras ocupar cargos como gerente de Asuntos Internacionales, subdirector y subdirector general, fue designado director general en 1982 por el presidente Miguel de la Madrid.
Durante su gestión, enfrentó crisis económicas y financieras, y lideró la introducción del Nuevo Peso en 1992. Tras la reforma constitucional que otorgó autonomía al banco central, en 1994 se convirtió en el primer gobernador bajo el nuevo esquema, consolidando la independencia institucional del Banxico.
Además de su labor en el sector financiero, Mancera Aguayo mantuvo una estrecha relación con la academia. Fue profesor en el ITAM, la Escuela Libre de Derecho y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), y participó en órganos directivos de diversas instituciones educativas. La diputada Sánchez Cordero subrayó que su legado perdura en las generaciones de estudiantes y especialistas que formó.
Su trayectoria le valió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España, el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público y distinciones de los gobiernos de Brasil y Francia. En 2006, el ITAM le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.
Tras retirarse de la conducción del Banco de México, Mancera Aguayo continuó activo en organismos académicos, financieros y filantrópicos. Su fallecimiento cierra una vida dedicada a la economía mexicana, la educación superior y la consolidación institucional del banco central.