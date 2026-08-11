Fallece Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo del Banco de México, a los 93 años

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El economista Miguel Mancera Aguayo, quien dirigió el Banco de México durante la transición a la autonomía y la introducción del Nuevo Peso, murió a los 93 años. La diputada Olga Sánchez Cordero resaltó su legado en la estabilidad económica y la formación de nuevas generaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:35 AM.
En México y editada el 11/08/2026 08:54 AM.