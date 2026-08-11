Despliegan 9,500 elementos en Michoacán para blindar al aguacate y sus exportaciones a EU

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció que en Michoacán operan de forma permanente 8,000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, a los que se suman 1,500 soldados adicionales dedicados a la seguridad de la cadena productiva del aguacate.
El operativo, que busca reforzar la seguridad en las zonas aguacateras y asegurar la reanudación total de exportaciones a Estados Unidos, incluye la creación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan. Este centro coordinará acciones entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.
Para garantizar la protección de las empacadoras, se instalarán 17 bases de operaciones permanentes en los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán, y 29 bases adicionales en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, con un total aproximado de 870 efectivos asignados a estas instalaciones.
En el ámbito de la vigilancia vial, la Guardia Nacional desplegará 228 elementos y 48 radiopatrullas para patrullar rutas estratégicas como Jiquilpan‑Tocumbo, Tingüindín‑Jacona, Peribán‑Tancítaro y Peribán‑Uruapan, con el objetivo de prevenir actos delictivos y garantizar la libre circulación de la producción.
El plan también contempla escoltas para el personal de inspección sanitaria en cinco puestos de revisión ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla, reforzando la vigilancia sanitaria y la calidad del producto destinado a la exportación.