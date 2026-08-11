Despliegan 9,500 elementos en Michoacán para blindar al aguacate y sus exportaciones a EU

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El Gobierno federal asigna 9,500 militares y guardias nacionales a Michoacán, estableciendo bases, patrullas y puestos de inspección para garantizar la seguridad de los cultivos de aguacate y la reanudación de exportaciones a EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 09:09 AM.
En México y editada el 11/08/2026 09:44 AM.