Harfuch reporta 63 mil detenidos y 518 toneladas de droga aseguradas en la estrategia de seguridad

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En la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 se han detenido 63,564 personas, asegurado 32,824 armas y incautado 518.7 toneladas de droga, mientras la estrategia contra la extorsión ha capturado a 1,847 individuos en 24 estados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:27 AM.
En México y editada el 11/08/2026 10:48 AM.