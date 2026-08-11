Harfuch reporta 63 mil detenidos y 518 toneladas de droga aseguradas en la estrategia de seguridad

Durante la conferencia mañanera del miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, bajo la administración de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Según los datos oficiales, se han detenido 63,564 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 32,824 armas de fuego y se han incautado 518.7 toneladas de droga, entre ellas más de cinco millones de pastillas de fentanilo. El secretario Harfuch sostuvo que estas acciones han mermado directamente la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales.
En palabras del titular, “la seguridad de Michoacán ha sido prioridad; el objetivo es reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar actividades económicas de las que dependen miles de familias”.
El combate a la extorsión constituye una de las líneas estratégicas de la ENS. La Estrategia Nacional contra la Extorsión ha priorizado la atención de denuncias y la investigación para identificar a los responsables. Entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026, se han capturado 1,847 personas en 24 estados de la República.
Las aprehensiones más recientes se llevaron a cabo en la Ciudad de México, donde autoridades detuvieron a Mario Iván "N", integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, el menudeo y el homicidio.
Harfuch reiteró que la continuidad de estas acciones es esencial para garantizar la seguridad de la población y proteger la economía de los estados más vulnerables.