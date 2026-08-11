México reduce 51% los homicidios y alcanza su nivel más bajo en una década

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Entre septiembre 2024 y julio 2026 el homicidio doloso en México disminuyó un 51 %, alcanzando 42.5 casos diarios, la cifra más baja desde 2015. Siete entidades concentran el 49 % de los asesinatos, mientras que la violencia general y delitos de alto impacto también registran descensos históricos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:30 AM.
En México y editada el 11/08/2026 11:01 AM.