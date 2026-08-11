México reduce 51% los homicidios y alcanza su nivel más bajo en una década

El promedio diario de homicidios dolosos en México se redujo un 51 % entre septiembre de 2024 y julio de 2026, situándose en 42.5 casos, la cifra más baja a nivel nacional desde 2015. Así lo informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina del 31 de julio de 2026.
El mes de julio de 2026 marcó el punto más bajo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del periodo 2015‑2026, comparado con el pico de 99.2 homicidios diarios registrado en julio de 2018. En la comparación directa entre septiembre de 2024 (86.9 homicidios diarios) y julio de 2026, la reducción equivale a 44 muertes menos por día.
Concentración geográfica de la violencia
Otros indicadores de seguridad
De mantenerse la tendencia, 2026 podría registrar el menor promedio diario de homicidios y delitos de alto impacto en la historia reciente de México.