Laura Itzel Castillo sufre fractura de tobillo y delegará sesiones del Senado temporalmente

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sufrió una fractura de tobillo que la mantendrá fuera de sus compromisos parlamentarios, incluida la presentación del libro “Origen y Palabra en Tribuna”. La legisladora seguirá encabezando la Comisión Permanente y se perfila su ingreso al gabinete presidencial como secretaria de la Mujer.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 03:15 PM.
En México y editada el 11/08/2026 02:54 PM.