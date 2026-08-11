Laura Itzel Castillo sufre fractura de tobillo y delegará sesiones del Senado temporalmente

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sufrió una fractura de tobillo que la obligará a permanecer fuera de la agenda legislativa durante los próximos días. El accidente ocurrió antes de la presentación del libro Origen y Palabra en Tribuna. Voces indígenas en la Cámara de Senadoras y Senadores, evento que se había programado para este martes en Xicoténcatl y al que la senadora de Morena no pudo asistir.
Horas después del incidente, Castillo informó a través de sus redes sociales que la sesión de la Comisión Permanente, que ella encabeza, se llevará a cabo el miércoles, pese a su ausencia. La legisladora continuará al frente de la comisión, aunque delegará temporalmente la conducción de la sesión a uno de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, conforme a los protocolos internos del Senado.
Faltan tres semanas para que concluya su encargo como presidenta del Senado. Tras el término de su mandato, se espera que Castillo se incorpore al gabinete presidencial como secretaria de la Mujer, cargo que reforzará la agenda de igualdad de género del Ejecutivo.
La Mesa Directiva del Senado de la República es el órgano responsable de conducir los trabajos parlamentarios y administrativos de la Cámara Alta. Entre sus funciones destacan: