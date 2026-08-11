Vilchis siembra dudas sobre Grecia Quiroz y el ataque que mató a Carlos Manzo

En una intervención reciente, la comunicadora y exfuncionaria del gobierno federal, Liz Vilchis, insinuó que la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, podría haber tenido conocimiento previo del asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Vilchis retomó declaraciones de Quiroz en una entrevista con Adela Micha y destacó la decisión de la entonces esposa de Manzo de permanecer en el sitio mientras su marido era atacado.
Según el relato que Vilchis recuperó, Manzo llevaba a uno de sus hijos en brazos cuando, en un momento, Quiroz tomó al menor y lo entregó a su madre. Posteriormente, la madre de Quiroz le habría propuesto acompañar a Carlos, pero ella decidió quedarse, alegando que el exalcalde aún tenía otra actividad pendiente. Pocos minutos después se produjeron los disparos que acabaron con la vida de Manzo.
Vilchis consideró “llamativa” la permanencia de Quiroz en el lugar y su aparente falta de acción inmediata para acercarse a su esposo herido, contrastando esa reacción con lo que ella misma haría en una situación similar. Sin embargo, la periodista aclaró que sus comentarios son una interpretación personal y no constituyen evidencia de que Quiroz conociera de antemano el ataque ni de su participación en el crimen.
Los señalamientos de Vilchis se suman a los ya públicos de Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos Manzo, quien ha acusado a la alcaldesa sustituta de no colaborar con la investigación, de retener el teléfono celular del fallecido y de intentar influir en las medidas cautelares contra supuestos cómplices. Grecia Quiroz ha desmentido dichas acusaciones, calificándolas de falsas y ha exigido que cualquier prueba sea presentada ante las autoridades competentes.
Es importante distinguir entre las opiniones y acusaciones públicas y las determinaciones judiciales. La investigación del homicidio corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, que deberán esclarecer los hechos con base en pruebas documentales y testimoniales.
Los comentarios de Vilchis adquieren relevancia por su trayectoria política y mediática; fue integrante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y encabezó la sección “Quién es quién en las mentiras” en sus conferencias matutinas. Actualmente colabora con SDP Noticias y participa en las conferencias de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo que le otorga una plataforma de amplio alcance para sus análisis.