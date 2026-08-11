Vilchis siembra dudas sobre Grecia Quiroz y el ataque que mató a Carlos Manzo

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La periodista Liz Vilchis planteó que la conducta de Grecia Quiroz antes del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, podría indicar un conocimiento previo del ataque, aunque no presentó pruebas que lo corroboren.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:34 AM.
En México y editada el 11/08/2026 08:44 AM.