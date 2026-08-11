México será evaluado por la FAA para conservar la categoría 1 en seguridad aérea

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La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que la FAA realizará del 10 al 14 de agosto de 2026 el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) en México, con el objetivo de validar el cumplimiento de los estándares de la OACI y mantener la categoría 1 que permite ampliar rutas hacia EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:41 AM.
En México y editada el 11/08/2026 08:58 AM.