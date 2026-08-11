México será evaluado por la FAA para conservar la categoría 1 en seguridad aérea

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunció que, a partir del lunes 10 de agosto y hasta el viernes 14 del mismo mes, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) llevará a cabo el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) en territorio mexicano. La inspección, que forma parte de un proceso de revisión conjunta, no abarca a las aerolíneas comerciales, sino a las autoridades aeronáuticas del país.
El objetivo principal del IASA es verificar que México cumpla con los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El cumplimiento de dichos criterios es indispensable para que el país mantenga la categoría 1, la clasificación más alta en seguridad aérea reconocida por la FAA.
Conservar la categoría 1 permite a México ampliar el número de rutas y frecuencias de vuelos hacia destinos en Estados Unidos, lo que se traduce en mayores oportunidades de conectividad, turismo y comercio bilateral. De no cumplirse los requisitos, el país podría enfrentar restricciones que limitarían la expansión de sus aerolíneas en el mercado estadounidense.
Las autoridades mexicanas han manifestado su plena disposición para colaborar con la FAA durante el proceso de evaluación, subrayando el compromiso del gobierno con la seguridad y la calidad del servicio aéreo. Asimismo, se espera que los resultados del IASA sean publicados al término de la inspección, proporcionando una visión clara del estado actual de la seguridad aérea en México.
Esta revisión se enmarca dentro de los esfuerzos continuos del sector aeronáutico mexicano por alinearse con las mejores prácticas internacionales y garantizar la confianza de pasajeros y operadores en la infraestructura y regulación del país.