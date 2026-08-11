Morena define reglas para elegir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, anunció que los aspirantes a una última reelección en 2027 deberán pasar por una encuesta, mientras que los cargos plurinominales se asignarán mediante tómbola y designación directa, respetando cuotas de género y criterios de inclusión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 05:00 PM.
En México y editada el 11/08/2026 02:43 PM.