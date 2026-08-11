Morena define reglas para elegir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027

En una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional de Morena en la Ciudad de México, la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, reveló los mecanismos que regirán la selección de candidaturas para la próxima elección intermedia, en la que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 31 congresos locales y numerosos municipios.
Montiel explicó que los militantes que aspiren a una última reelección en 2027, ya sea a diputaciones locales o alcaldías, deberán someterse a una encuesta interna para validar su postulación. Este requisito responde a la reforma propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que entrará en vigor en 2030 y prohibirá la reelección a cargos populares.
En cuanto a los cargos plurinominales, el partido optará por una tómbola y, en algunos casos, por designación directa, siguiendo los criterios internos de Morena. Montiel subrayó que el proceso respetará las cuotas de género y las candidaturas de acción afirmativa, garantizando la inclusión de mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad, sin “usurpar ninguna condición”.
La líder morenista aseguró que la medida busca “elegir de manera adecuada, como debe ser”, y que el partido se mantendrá cuidadoso en la aplicación de los lineamientos de representación y equidad.
Con estas disposiciones, Morena pretende consolidar un proceso interno transparente y alineado con los cambios constitucionales que se avecinan, mientras se prepara para competir en una contienda electoral que definirá el panorama político del país para la próxima década.