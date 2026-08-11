Pedro Sola podría entrar a ‘La Granja VIP’ para limpiar su imagen tras polémica por los perros

Pedro Sola, conductor veterano de TV Azteca, podría incorporarse a la segunda temporada de La Granja VIP México como parte de un plan para limpiar su imagen después de la controversia generada por sus declaraciones sobre los perros en el programa Ventaneando. Según publicaciones virales en Facebook, la decisión habría surgido de un acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego y Pati Chapoy.
Los rumores, difundidos por perfiles como El Salseo De FRANK y replicados por diversas páginas de espectáculos, afirman que Sola tendría que convivir y alimentar a los animales durante toda la temporada, con el objetivo de demostrar un cambio de actitud ante la audiencia mexicana y latinoamericana.
La controversia original se originó cuando Sola hizo comentarios percibidos como insensibles al sugerir envenenar perros, lo que desencadenó una fuerte campaña de críticas en redes sociales. El conductor ofreció una disculpa pública y realizó una visita a un hospital veterinario en un intento de sensibilizar al público.
En las redes, la noticia ha generado reacciones encontradas. Algunos usuarios expresan escepticismo, como el comentario: "Limpiar, ¿ni con lejía? Esa mancha no la limpia nada ni nadie"; mientras que otros especulan que su participación podría impulsar los ratings del reality, superando a La Casa de los Famosos México. Comentarios como "Muchos piensan que el tío Pedro Sola podría ser el ganador de esta segunda temporada" circulan en sitios como Top Ten Musical.
Hasta el momento, ni Pedro Sola ni TV Azteca han confirmado la información. La producción de La Granja VIP México 2 está programada para estrenarse el 6 de septiembre de 2026, y los participantes confirmados incluyen a varios personajes del espectáculo, aunque el nombre de Sola aún no figura oficialmente.
Los analistas de medios señalan que, de concretarse su ingreso, el reality serviría como una estrategia de reparación pública para la televisora, que busca mantener al conductor en pantalla pese a la presión interna y externa.