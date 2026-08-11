Pedro Sola podría entrar a ‘La Granja VIP’ para limpiar su imagen tras polémica por los perros

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Versiones no confirmadas indican que TV Azteca y la producción de La Granja VIP México 2 estarían negociando la participación del conductor de 79 años, Pedro Sola, como estrategia para reparar su reputación tras los polémicos comentarios sobre perros en Ventaneando.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 05:35 PM.
En México y editada el 11/08/2026 02:01 PM.