Sheinbaum celebra acuerdo con la CIRT sobre multas y defensa de derechos de las audiencias

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La presidenta Claudia Sheinbaum elogió la aceptación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) del esquema de multas para garantizar los derechos de las audiencias, señalando avances democráticos y la necesidad de mecanismos de defensa y autorregulación en los medios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 12:56 PM.
En México y editada el 11/08/2026 01:01 PM.