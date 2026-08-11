Sheinbaum celebra acuerdo con la CIRT sobre multas y defensa de derechos de las audiencias

En la transmisión de la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum aplaudió la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respecto a los nuevos lineamientos destinados a proteger los derechos de las audiencias. La CIRT aceptó el esquema de multas propuesto, lo que, según la presidenta, constituye un "avance democrático enorme".
Sheinbaum subrayó que la coincidencia entre el Ejecutivo y la CIRT en este punto representa un paso importante hacia la consolidación de mecanismos que permitan a los ciudadanos expresar sus inconformidades. Destacó tres pilares esenciales: la creación de un defensor de las audiencias, la implementación de un código de ética y la apertura de un espacio formal para la presentación de quejas.
La mandataria anunció que ha solicitado a funcionarios de su administración un análisis comparado con otros países que cuenten con estructuras similares, con el objetivo de adaptar las mejores prácticas al contexto mexicano.
En sus declaraciones, Sheinbaum enfatizó que estos mecanismos de defensa y autorregulación no deben interpretarse como restricciones a la libertad de expresión, sino como fortalecimiento de la democracia y de los derechos de los usuarios de los medios masivos.
Asimismo, la presidenta vinculó este avance con los cambios democráticos que, a su juicio, ha experimentado México en los últimos años, resaltando la reciente elección popular del Poder Judicial como evidencia de un sistema más democrático que el anterior.
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para criticar al expresidente Vicente Fox, recordando episodios de su gestión, como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y las controversias electorales de 2006, y afirmó que las condiciones actuales de libertad de expresión, reunión y manifestación son sustancialmente diferentes a las de décadas pasadas.