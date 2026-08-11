Sheinbaum: EU no entrega pruebas para detener a Rubén Rocha Moya con fines de extradición

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos sigue sin remitir los datos solicitados para la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aclaró que la ausencia de pruebas impide cualquier proceso de extradición; la decisión de no retomar el cargo corresponde al propio gobernador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 12:28 PM.
En México y editada el 11/08/2026 12:37 PM.