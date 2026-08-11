Sheinbaum perfila a otra mujer indígena para encabezar el Conapred tras meses sin titular

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) será, probablemente, una mujer indígena, manteniendo el perfil de la funcionaria saliente. El organismo lleva sin titular desde junio de 2026, pese a los reiterados llamados de la Asamblea Consultiva para una designación urgente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:43 AM.
En México y editada el 11/08/2026 12:55 PM.