Sheinbaum perfila a otra mujer indígena para encabezar el Conapred tras meses sin titular

La mandataria Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, indicó que el próximo titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) será, muy probablemente, una mujer indígena, siguiendo el perfil de la funcionaria que dejó el cargo, Claudia Olivia Morales Reza.
Morales Reza, wixárika originaria de San Andrés Cohamiata ‘TaetiKie’ (Mezquitic, Jalisco), concluyó su gestión en junio de 2026 después de cuatro años al frente del organismo. Desde entonces, el Conapred permanece sin titular, a pesar de los múltiples requerimientos de la Asamblea Consultiva del propio consejo, encabezada por Ricardo Baruch, que ha instado al Ejecutivo Federal a nombrar a la nueva autoridad con la mayor brevedad.
En su intervención, Sheinbaum señaló que el Gobierno sigue analizando las opciones de candidatos y que el perfil buscado será “igual al de la funcionaria saliente”. Sin ofrecer nombres ni fechas, la presidenta reiteró que “probablemente sea otra mujer indígena” quien ocupe la vacante, subrayando la intención de mantener la representación de los pueblos originarios en la máxima autoridad del Conapred.
La Asamblea Consultiva, mediante un llamado del 20 de julio, había solicitado a la presidenta y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Domínguez, que concretaran el nombramiento. El organismo, creado en 2003 bajo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es responsable de coordinar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2026‑2030 y de atender denuncias de actos discriminatorios contra cualquier sector de la población.
El retraso en la designación ha generado críticas de colectivos de la sociedad civil, académicos y activistas, quienes advierten que la falta de liderazgo en el Conapred podría afectar la implementación de políticas de igualdad y la defensa de derechos humanos en México.
Sheinbaum no precisó cuándo se realizará el nombramiento, pero aseguró que la decisión se tomará “pronto” y que el nuevo titular contará con la experiencia y visión integral necesarias para impulsar la colaboración entre gobierno, academia, organizaciones civiles y comunidades históricamente discriminadas.