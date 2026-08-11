Sheinbaum devuelve a cuarteles a 66 mil militares desplegados en seguridad pública

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Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la administración de Claudia Sheinbaum ha retirado de las calles a más de 66 mil soldados que habían sido destinados a tareas de seguridad, marcando un giro respecto a la política de su predecesor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 07:20 AM.
En México y editada el 12/08/2026 06:17 AM.