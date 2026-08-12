EEUU acusa de narcoterrorismo a cuatro miembros del CJNG detenidos en República Checa

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida presentó formalmente cargos contra cuatro ciudadanos mexicanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la acusación, los acusados negociaron desde la República Checa la adquisición de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones, a cambio de fentanilo y metanfetamina que serían introducidos al mercado de los Estados Unidos.
Los cargos incluyen narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego, con penas máximas de cadena perpetua. Dos de los imputados, Edgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales, fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un juez el lunes 10 de agosto, quedando bajo custodia mientras se lleva a cabo el proceso judicial.
Los otros dos acusados, Noé Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, fueron arrestados en la República Checa en junio de 2026 y permanecen bajo proceso de extradición. El fiscal federal Gregory W. Kehoe encabezó el anuncio del caso, que será llevado a cabo por el fiscal auxiliar Dan Baeza.
Esta acusación marca un hito en la lucha contra el narcoterrorismo, al evidenciar la estrecha relación entre el tráfico de drogas y el comercio ilícito de armas a nivel internacional, y subraya la cooperación entre autoridades estadounidenses y europeas para desarticular redes criminales transnacionales.