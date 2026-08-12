EEUU acusa de narcoterrorismo a cuatro miembros del CJNG detenidos en República Checa

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La fiscalía federal del Distrito Medio de Florida imputó cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por negociar la compra de armamento europeo a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 08:01 AM.
En México y editada el 12/08/2026 06:19 AM.