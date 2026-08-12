Interrumpen embarazo de niña de 11 años en Matamoros; Fiscalía busca responsables

Una niña de 11 años, identificada como Nohemí, fue intervenida este martes a las 6:00 a.m. en el Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para interrumpir un embarazo de poco más de cinco meses. Especialistas del IMSS evaluaron su estado de salud, detectaron infección y anemia, pero determinaron que su vida no corría riesgo y autorizaron el procedimiento.
Tras la intervención, la menor fue reportada como estable y permanece bajo vigilancia médica para su recuperación. El DIF Matamoros, a través del procurador Hugo Gutiérrez Treviño, recibió la custodia de Nohemí por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con el objetivo de proteger sus derechos y acompañarla en el proceso posterior.
El DIF garantizará atención psicológica y seguimiento especializado mientras la niña se encuentra bajo su resguardo. La madre de Nohemí, presente durante el proceso, manifestó su conformidad con la interrupción, argumentando que era la medida más adecuada para el bienestar de su hija.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quiénes son responsables del embarazo y las circunstancias que lo originaron. Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de posibles sospechosos ni se ha realizado detención alguna. Las autoridades han reservado detalles del caso para proteger la seguridad y la intimidad de la menor.
Una vez que el IMSS autorice el alta médica, Nohemí seguirá bajo la tutela del DIF, que continuará monitoreando su recuperación física y brindando el apoyo necesario para garantizar sus derechos.