Interrumpen embarazo de niña de 11 años en Matamoros; Fiscalía busca responsables

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Una menor de 11 años fue sometida a una interrupción de embarazo de cinco meses en el Hospital General de Zona 13 del IMSS en Matamoros. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso mientras el DIF garantiza su protección y atención médica y psicológica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 09:30 AM.
En México y editada el 12/08/2026 06:35 AM.