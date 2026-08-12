México y EE. UU. refuerzan cooperación militar con acceso a tecnología antidrones

...

Durante una reunión entre el general Héctor Ávila Alcocer y el secretario del Ejército de EE. UU., Patrick Driscoll, se firmó una declaración de intención que permitirá al Ejército mexicano adquirir sistemas aéreos no tripulados y tecnología antidrones del mercado estadounidense. El acuerdo, no vinculante, busca ampliar las capacidades de vigilancia y respuesta del país frente a amenazas internas y a la creciente utilización de drones por organizaciones criminales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 07:03 AM.
En México y editada el 12/08/2026 06:13 AM.