Luisa María Alcalde denuncia una supuesta red digital de más de 500 mil cuentas anti‑4T

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó un informe que identifica una “red de amplificación digital” compuesta por medios, políticos, trolls y bots que, según ella, difunden críticas coordinadas contra el gobierno de la Cuarta Transformación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 12:20 PM.
En México y editada el 13/08/2026 06:53 PM.