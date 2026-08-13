Luisa María Alcalde denuncia una supuesta red digital de más de 500 mil cuentas anti‑4T

En la conferencia de prensa “Derecho de réplica”, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, acusó la existencia de una red digital dedicada a atacar al gobierno federal y al proyecto de la Cuarta Transformación (4T). El estudio, que cubre del 1 de enero al 8 de agosto de 2026, señala la detección de 560,520 cuentas automatizadas (bots) y más de 22 millones de publicaciones con contenido mayormente hostil hacia la Presidenta y su gobierno.
Alcalde describió la estructura de la supuesta red en cuatro capas:
Alcalde también señaló que el 33 % de las menciones pueden geolocalizarse en México, EE. UU., España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia, Perú y Ecuador, y afirmó que el modelo de amplificación se replica en varios países mediante pseudomedios como “La Derecha Diario”.
La consejera concluyó que la campaña digital constituye una forma de desinformación coordinada que busca deslegitimar al gobierno y a la Presidenta, y pidió a las autoridades correspondientes investigar y sancionar a los responsables.