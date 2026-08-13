Mario Delgado anuncia más plazas para maestros tras reunión de Sheinbaum con la CNTE

...

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó la ampliación de la cobertura educativa en Oaxaca, incluyendo la creación de nuevas plazas docentes, tras la reunión entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 03:15 PM.
En México y editada el 13/08/2026 07:23 PM.