Mario Delgado anuncia más plazas para maestros tras reunión de Sheinbaum con la CNTE

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció la apertura de nuevas plazas para maestros en el estado de Oaxaca, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y los dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Delgado señaló que la medida busca "ampliar la cobertura de los servicios educativos" y responder a la demanda de la comunidad docente y de los padres de familia, quienes han exigido una mayor presencia de escuelas y personal docente en zonas rurales y marginadas del estado.
Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum escuchó las reivindicaciones de los representantes de la Sección 22, entre las que se incluyeron la mejora de la infraestructura escolar, la regularización de los salarios y la garantía de condiciones laborales dignas para los maestros. El secretario de Educación confirmó que, además de las nuevas plazas, se implementarán programas de capacitación y actualización pedagógica para el personal que se incorpore.
El anuncio llega en un contexto de creciente presión social para fortalecer el sistema educativo en Oaxaca, donde la tasa de analfabetismo y la deserción escolar siguen por encima del promedio nacional. Según datos de la SEP, la entidad cuenta con más de 1.200 escuelas que requieren refuerzo docente, especialmente en comunidades indígenas.
El gobierno federal indicó que la asignación presupuestal para la creación de estas plazas será cubierta con recursos del Programa de Desarrollo Educativo (PRODE) y que los procesos de selección se llevarán a cabo bajo los lineamientos de la Ley General de Educación, garantizando la transparencia y la meritocracia.
Por su parte, la CNTE agradeció la disposición del Ejecutivo para atender sus demandas, aunque reiteró que la solución integral de los problemas educativos en Oaxaca requiere de un compromiso sostenido y de la participación activa de los sindicatos, autoridades locales y la sociedad civil.