México alcanza récord histórico de 51.1 millones de viajeros internacionales en el primer semestre

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que México registró un récord histórico de 51.1 millones de viajeros internacionales en el primer semestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 7.7 % frente al mismo periodo de 2023. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró su objetivo de posicionar al país entre los cinco destinos turísticos más importantes del planeta y lanzó un llamado a los turistas extranjeros para que descubran sus playas, su patrimonio cultural y su gastronomía.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, precisó que este indicador forma parte de los cinco récords alcanzados en los primeros seis meses del año: 24.5 millones de turistas internacionales (↑ 4.6 % respecto a 2023), una derrama económica de 18,781 millones de dólares, 6.6 millones de cruceristas (↑ 15.2 %) que generaron 575 millones de dólares en gasto (↑ 18.7 %). Además, el turismo nacional movilizó a 53.6 millones de mexicanos, 733 mil más que en 2023, y el Tren Maya transportó a 56,763 pasajeros internacionales, un incremento del 35.7 %.
Para consolidar el impulso, México participará en ferias turísticas internacionales en París, Tokio, Buenos Aires, Rimini, Las Vegas, Londres y Barcelona, y realizará caravanas promocionales en Vancouver, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas. En la segunda mitad del año, eventos como el Día de Muertos, el Congreso Mundial del Deporte y el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México serán clave para mantener el dinamismo del sector.
Rodríguez también destacó que, pese a la reducción de vuelos desde Estados Unidos, destinos ancla como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos mantuvieron resultados positivos. Tras la Copa Mundial de Fútbol, que movilizó a 7.8 millones de viajeros (más de 3 millones de turistas internacionales) en las ciudades sede —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara—, la Secretaría de Turismo sigue confiada en que la oferta mexicana seguirá atrayendo a visitantes de todo el mundo.