México alcanza récord histórico de 51.1 millones de viajeros internacionales en el primer semestre

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De enero a junio de 2024, México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales, un aumento del 7.7 % respecto al mismo periodo de 2023, consolidando cinco récords turísticos y proyectando al país entre los cinco destinos más visitados del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 01:34 PM.
En México y editada el 13/08/2026 06:51 PM.