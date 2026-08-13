Sheinbaum niega derecho de réplica a la oposición en La Mañanera y propone espacios alternativos

La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este lunes a la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) que busca garantizar a la oposición un derecho de réplica frente a la información difundida por autoridades en la conferencia diaria conocida como “La Mañanera del Pueblo”.
Sheinbaum sostuvo que, en lugar de conceder ese derecho dentro de su propio espacio, los partidos, funcionarios y legisladores opositores pueden ejercer su derecho a réplica a través de sus propios canales de comunicación. “Que den su conferencia de prensa; ahí puede haber una buena réplica”, afirmó la presidenta desde el Palacio Nacional.
Según la mandataria, los partidos de oposición cuentan con acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales y a los recursos públicos que les otorgan sus cargos como diputados, senadores o funcionarios de partido. “Al utilizar recursos públicos, eres un servidor público; por lo tanto, tienes acceso a los medios y a las redes, al igual que cualquier ciudadano”, puntualizó.
La propuesta del PAN, presentada en la Cámara de Diputados, busca que la información oficial del gobierno sea contrarrestada de manera inmediata y oficial, evitando que la oposición dependa exclusivamente de sus propios medios para responder.
Sheinbaum, por su parte, reiteró que la oposición tiene la capacidad de convocar a sus propias audiencias y de difundir sus argumentos mediante sus fracciones y plataformas digitales, sin necesidad de que el gobierno le otorgue un espacio adicional dentro de la Mañanera.