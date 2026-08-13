Sheinbaum niega derecho de réplica a la oposición en La Mañanera y propone espacios alternativos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la iniciativa del PAN para obtener derecho de réplica en la conferencia matutina del gobierno, argumentando que los partidos de oposición ya disponen de medios y recursos para difundir sus respuestas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:58 AM.
En México y editada el 13/08/2026 10:13 AM.