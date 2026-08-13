Sheinbaum solicita a la población registrar sus líneas móviles antes del 15 de agosto

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para que cooperara en el registro de sus líneas de teléfonos celulares. El plazo para anotar los números móviles con terminación cero vence el 15 de agosto, y la autoridad dependerá de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (Cortel) para decidir si otorga una prórroga.
Sheinbaum explicó que, al registrarse, los usuarios pueden recuperar una línea perdida y, lo más importante, contribuir a la lucha contra la extorsión. Según datos oficiales, el 80 % de los casos de extorsión en México se realizan a través de teléfonos móviles. Por ello, el registro se presenta como una acción preventiva para identificar a los responsables y facilitar la labor de la Policía y la Fiscalía.
La mandataria precisó que el registro es obligatorio para los usuarios de chips pospago, mientras que los de prepago ya cuentan con el nombre del titular. "No es que tú seas un delincuente, pero debemos cuidarnos entre todos", afirmó Sheinbaum.
Con la información del registro, cuando una víctima reciba una llamada de extorsión podrá denunciar indicando el número exacto, lo que permitirá a las autoridades rastrear al comprador del teléfono y avanzar en la investigación.
La presidenta concluyó reiterando la necesidad de la colaboración ciudadana y señaló que la Corte reguladora evaluará la posibilidad de una prórroga, aunque no se descarta que el 15 de agosto sea la fecha definitiva.