Sheinbaum solicita a la población registrar sus líneas móviles antes del 15 de agosto

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los usuarios de teléfonos celulares que registren sus líneas antes del 15 de agosto, fecha límite para anotar los números con terminación cero, como medida preventiva contra la extorsión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 03:10 PM.
En México y editada el 13/08/2026 07:49 PM.