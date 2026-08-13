Sheinbaum se reunirá con la Sección 22 de la CNTE para revisar compromisos en Oaxaca

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que el jueves 13 de agosto, a las 10:30 a.m., sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro, solicitado por la dirigencia magisterial de Oaxaca a través del gobernador Salomón Jara, tiene como objetivo revisar los compromisos que la Secretaría de Educación Pública y la Gobernación firmaron con los maestros del estado y que, según la CNTE, aún no se han cumplido.
Sheinbaum explicó que la solicitud surgió durante su visita a Oaxaca, cuando la líder de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, le pidió un espacio para conversar. "Me pidió el gobernador de Oaxaca, porque a través de él la dirigencia de la Sección 22 pidió hablar conmigo", señaló la presidenta. En esa breve conversación, los representantes sindicales indicaron que la agenda se limitará a "temas de Oaxaca" y que no se tratarán asuntos de alcance nacional.
Los puntos que se revisarán incluyen el avance de los acuerdos educativos previamente pactados, la ejecución de recursos destinados a infraestructura escolar, la regularización de plazas docentes y la garantía de condiciones laborales para los maestros del estado. La presidenta enfatizó que la reunión no abordará demandas de la CNTE a nivel federal, sino que se enfocará en dar seguimiento puntual a las inquietudes locales.
En cuanto a la presencia de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que se trata de una medida preventiva y rutinaria para encuentros de alto nivel, y no de una respuesta a posibles protestas. "No veo por qué tendría que haber alguna movilización, porque sencillamente fue un acuerdo en mi visita a Oaxaca", afirmó.
La reunión se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno federal por restablecer el diálogo con los sectores docentes tras las intensas protestas y movilizaciones que marcaron el mes de junio. La presidenta reiteró su disposición a atender las demandas legítimas del magisterio oaxaqueño y a cumplir con los compromisos adquiridos.