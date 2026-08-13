Sheinbaum se reunirá con la Sección 22 de la CNTE para revisar compromisos en Oaxaca

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una entrevista con la Sección 22 de la CNTE el 13 de agosto en Palacio Nacional. La agenda se centrará exclusivamente en los acuerdos pendientes con el magisterio oaxaqueño, sin abordar demandas nacionales de la organización sindical.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 10:00 AM.
En México y editada el 13/08/2026 10:19 AM.