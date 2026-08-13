Sheinbaum se reúne con la sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a dirigentes de la sección 22 de la CNTE para tratar asuntos educativos de Oaxaca; la secretaria Yenny Pérez criticó el operativo policial y el secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró el seguimiento de sus propuestas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 01:26 PM.
En México y editada el 13/08/2026 07:17 PM.