Sheinbaum se reúne con la sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional

En una visita oficial a Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con la secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Yenny Pérez, y otros dirigentes del magisterio disidente. El encuentro, que tuvo lugar en la calle de Moneda, estuvo precedido por un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el cual fue calificado por Pérez como "excesivo" y alejado del discurso del gobierno federal.
Durante la conversación, los representantes de la sección 22 expusieron sus demandas y propuestas relacionadas con la situación educativa en Oaxaca, donde la CNTE ha denunciado problemas de infraestructura, falta de recursos y condiciones laborales precarias para los docentes. Sheinbaum escuchó atentamente y manifestó su compromiso de impulsar mejoras estructurales en el sector.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acompañó a la presidenta y subrayó que el objetivo del encuentro es dar seguimiento a los planteamientos de la CNTE, garantizando que se canalicen a través de los canales institucionales correspondientes. Delgado reiteró la disposición del gobierno para trabajar de la mano con los sindicatos y organizaciones docentes, siempre dentro del marco legal y de respeto a los derechos laborales.
La reunión concluyó sin incidentes mayores, aunque la crítica de la CNTE al operativo policial generó un debate sobre la necesidad de equilibrar la seguridad con el respeto a la libre expresión y el derecho de asociación. Observadores políticos señalaron que este tipo de encuentros son esenciales para evitar la escalada de conflictos en el sector educativo, especialmente en regiones con alta tensión como Oaxaca.