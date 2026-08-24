Capturan en EE.UU. a exdirector del IMUDEG de Guasave con 111 mil pastillas de fentanilo

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ricardo Verduzco Bernal, de 54 años, exdirector del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG), en una habitación de hotel del condado de Salt Lake, al encontrar más de 11.16 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a aproximadamente 111 mil pastillas del opioide sintético.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos federales por posesión con intención de distribuir la sustancia. Verduzco comparecerá ante el Tribunal Federal Orrin G. Hatch el miércoles 26 de agosto de 2026.
Según el Grupo de Trabajo Antidrogas Wasatch Metro del FBI (WMDTF), el exfuncionario ingresó a Estados Unidos con visa de visitante y operaba una red de distribución de fentanilo en el Distrito de Utah. La investigación incluyó una compra controlada: una fuente adquirió la droga directamente a Verduzco, lo que permitió a los agentes localizar el hotel y obtener una orden judicial para registrar la habitación.
Al ejecutar el operativo, los agentes encontraron a Verduzco solo en el cuarto y un paquete con la cantidad de fentanilo que dio positivo en una prueba de campo. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Utah subrayó que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista sentencia condenatoria.
Verduzco Bernal dirigió el IMUDEG desde noviembre de 2022 hasta 2024, bajo la administración del alcalde de Guasave Martín Ahumada Quintero, y posteriormente se incorporó al Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE) como coordinador de la zona centro‑norte, cargo que desempeñó durante el gobierno del gobernador Rubén Rocha Moya.
El caso de Verduzco se dio simultáneamente con otro operativo federal en Utah, donde se decomisaron 9.351 kilogramos de fentanilo (aprox. 93 mil pastillas) vinculados a Jesús Alexis Cecena Cota. Las autoridades aclararon que ambos casos son independientes, aunque ambos acusados enfrentan el mismo delito.
En conjunto, los dos operativos retiraron de las calles de Utah alrededor de 204 mil pastillas de fentanilo en una sola semana, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.