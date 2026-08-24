Capturan en EE.UU. a exdirector del IMUDEG de Guasave con 111 mil pastillas de fentanilo

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Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, fue detenido en Utah con más de 11 kilogramos de fentanilo, equivalentes a 111 mil pastillas, y enfrenta cargos federales por posesión con intención de distribuir.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:17 PM.
En México y editada el 24/08/2026 09:28 PM.