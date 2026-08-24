El Niño se fortalece: México podría enfrentar calor histórico en 2027

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El Centro de Predicción Climática de EE. UU. (CPC) indica que el fenómeno de El Niño tiene más del 90 % de probabilidad de convertirse en un evento muy fuerte durante el otoño‑invierno 2026‑2027, lo que aumentaría la posibilidad de registrar temperaturas extremas en gran parte del país, sobre todo en la primavera de 2027. Expertos advierten que, aunque la intensidad del fenómeno eleva el riesgo, la magnitud y distribución exacta de los efectos siguen siendo inciertas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:18 PM.
En México y editada el 24/08/2026 03:23 PM.