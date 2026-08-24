Más del 70 % de los jóvenes obtienen su primera opción de preparatoria

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Según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, 191 069 estudiantes eligieron su preparatoria de preferencia y 74.2 % fueron admitidos en la primera opción, una mejora significativa respecto al antiguo examen Comipems.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:06 PM.
En México y editada el 24/08/2026 03:34 PM.