Más del 70 % de los jóvenes obtienen su primera opción de preparatoria

En la transmisión de La Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, presentó los resultados de la plataforma “Mi Derecho, Mi Lugar”, que sustituyó al examen del Comipems para el ingreso a la educación media superior. De los 191 069 jóvenes que seleccionaron directamente la preparatoria de su preferencia, 74.2 % obtuvo un cupo en la primera opción, 19.7 % en la segunda, 5.4 % en la tercera y apenas 0.8 % en la cuarta.
Estos datos contrastan con los obtenidos en 2024, cuando el Comipems aún estaba vigente: solo el 26.2 % de los aspirantes lograba su primera opción y cerca de un tercio era asignado entre la sexta y la vigésima preferencia. La nueva estrategia ya se implementó en 17 entidades, asignando un total de 595 949 lugares.
El gobierno también anunció la creación de 245 000 nuevos espacios en instituciones públicas de educación superior durante los últimos dos años. A partir del 25 de agosto estará disponible la plataforma “Educación Superior 2026”, que concentrará 37 503 plazas presenciales, en línea e híbridas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos y el Tecnológico Nacional de México.
Para los jóvenes que no obtengan un lugar en la UNAM, cuyos resultados se darán a conocer el 30 de agosto, el llamado fue claro: “No desistan” y consulten las alternativas disponibles para continuar sus estudios.