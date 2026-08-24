México y Corea del Sur amplían cooperación en IA, ciencia y cultura

Durante una gira de trabajo por Corea del Sur, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que México y Corea del Sur firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, con énfasis en innovación, inteligencia artificial (IA) y el sector aeroespacial.
El pacto contempla la creación de proyectos conjuntos de investigación, intercambios académicos y la puesta en marcha de plataformas de datos que faciliten el desarrollo de soluciones basadas en IA para ambos países. Asimismo, se prevé la colaboración en la industria aeroespacial, incluyendo la co‑producción de satélites y la capacitación de personal especializado.
En el mismo evento, Velasco informó que el presidente surcoreano, Lee Jae‑myung, aceptó la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para visitar el país en los próximos meses, lo que reforzará los lazos bilaterales y abrirá nuevas oportunidades de inversión.
Otro punto destacado fue el anuncio de la posible instalación de un Centro de Cultura Coreana en México, iniciativa que busca difundir la música, gastronomía y producciones audiovisuales coreanas, muy apreciadas por la juventud mexicana.
El secretario también agradeció a Corea del Sur su apoyo económico para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis en 2023, subrayando la solidaridad y la amistad que caracterizan la relación entre ambas naciones.
Este encuentro se celebra en el 64.º aniversario de relaciones diplomáticas formales entre México y Corea del Sur, y representa una oportunidad para consolidar lo construido y proyectar una nueva etapa de cooperación estratégica.