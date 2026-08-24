México y Corea del Sur amplían cooperación en IA, ciencia y cultura

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Los cancilleres de México y Corea del Sur acordaron impulsar proyectos conjuntos en inteligencia artificial, innovación y aeroespacial, además de anunciar la posible creación de un Centro de Cultura Coreana en México, en el marco del 64.º aniversario de relaciones diplomáticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:10 PM.
En México y editada el 24/08/2026 02:41 PM.