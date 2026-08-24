Rocha Moya solicita licencia indefinida y Inzunza acumula 100 días ausente del Senado

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a pedir licencia indefinida tras ser acusado por la Fiscalía de EE. UU. de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza lleva 100 días sin asistir al Senado, pese a formar parte de la Comisión Permanente, lo que ha generado críticas y exigencias de licencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:07 PM.
En México y editada el 24/08/2026 02:55 PM.