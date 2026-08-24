SEP pondrá a disposición 37,503 plazas para aspirantes rechazados de la UNAM

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura de 37,503 espacios en instituciones públicas de educación superior para los estudiantes que no ingresen a la UNAM este ciclo. La plataforma digital educaciónsuperior2026.gob.mx permitirá consultar y asignar dichas vacantes sin necesidad de rendir un nuevo examen de admisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 10:04 AM.
En México y editada el 24/08/2026 01:43 PM.