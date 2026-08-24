SEP pondrá a disposición 37,503 plazas para aspirantes rechazados de la UNAM

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este lunes 24 de agosto, durante la conferencia matutina de La Mañanera, que más de 37 mil plazas estarán disponibles para los jóvenes que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el presente ciclo. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, presentó la plataforma digital educacionsuperior2026.gob.mx, la cual permite consultar las vacantes por carrera, ubicación y área de interés, sin requerir la presentación de un nuevo examen de admisión.
Según la información oficial, 37,503 lugares se distribuirán entre universidades públicas como la Universidad Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, diversas universidades tecnológicas, politécnicas y la Universidad Abierta y a Distancia de México, entre otras. De ese total, 18,674 corresponden a modalidades presenciales y 18,629 a opciones en línea o mixtas.
Delgado explicó que la iniciativa responde a la instrucción del presidente de la República de garantizar el derecho a la educación y ampliar la cobertura del nivel superior, tras la creación de 245,111 nuevos lugares en universidades públicas durante los últimos dos años. "A partir de mañana, educación superior 2026 ya está funcionando", afirmó el funcionario.
El nuevo sistema se suma a la reciente eliminación del examen COMIPEMS para el ingreso a preparatoria en 17 entidades federativas, donde los estudiantes pueden elegir directamente la escuela de su preferencia a través de la plataforma “Mi derecho a mi lugar”. En el último ciclo, el 74.2 % de los jóvenes obtuvo su primera opción y el 99 % quedó asignado en alguna de sus tres primeras preferencias.
Delgado también destacó la doble certificación en bachillerato nacional, avalada por la SEP y por una universidad, como medida para incentivar la continuidad educativa. Las autoridades reiteraron que ningún joven debe quedar fuera de la universidad por falta de espacios.
Los resultados de admisión de la UNAM se darán a conocer el próximo 30 de agosto, fecha en la que se confirmará cuántos aspirantes podrán acceder a las nuevas plazas ofrecidas por la SEP.