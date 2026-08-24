Sheinbaum descarta ruptura entre EE. UU. y Canadá, pero reconoce desencuentro

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay un “rompimiento” entre Estados Unidos y Canadá, aunque existen fricciones en las negociaciones arancelarias. Señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en EE. UU. para avanzar en la reducción de gravámenes que afectan a México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 10:01 AM.
En México y editada el 24/08/2026 01:13 PM.