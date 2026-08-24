Sheinbaum insta al Congreso de Sinaloa a elegir a un gobernador interino honesto y profesional

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Sinaloa que, tras la renuncia definitiva de Rubén Rocha Moya, se seleccione a un gobernador o gobernadora interina que garantice honestidad, capacidad y gobernabilidad hasta el fin del sexenio en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 01:20 PM.
En México y editada el 24/08/2026 02:10 PM.