Sheinbaum insta al Congreso de Sinaloa a elegir a un gobernador interino honesto y profesional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó al Congreso del estado de Sinaloa que, al nombrar al gobernador o gobernadora interina que asumirá el cargo tras la licencia definitiva de Rubén Rocha Moya, se prioricen la honestidad, la capacidad y el profesionalismo. La petición se produce después de que el titular de la gubernatura, quien había anunciado su regreso al cargo, volviera a solicitar licencia para separarse definitivamente.
Sheinbaum aclaró que la responsabilidad de nombrar al sustituto recae ahora en la legislatura estatal, la cual debe escoger a una persona que mantenga la gobernabilidad y garantice la realización pacífica de las próximas elecciones estatales, previstas para el 31 de octubre de 2027. La mandataria subrayó que ni el Congreso ni el Poder Judicial de Sinaloa presentan problemas que justifiquen la desaparición de poderes en la entidad.
La presidenta enfatizó que ningún interés personal puede sobreponerse al pueblo sinaloense y que cualquier aspirante, particularmente si pertenece al Movimiento de la Cuarta Transformación, debe demostrar honestidad, honradez y entrega al país. En materia de seguridad, Sheinbaum informó que el gobierno federal mantiene una presencia reforzada en la entidad mediante el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con especial énfasis en Mazatlán.
El incremento de homicidios, según la mandataria, se relaciona con un conflicto interno de un cártel delictivo desencadenado tras la captura y extradición de un narcotraficante a Estados Unidos, aunque reconoce que aún quedan aspectos por esclarecer. Sheinbaum concluyó que el Ejecutivo federal seguirá atento a la situación mientras el Congreso local define al titular interino del Poder Ejecutivo estatal.