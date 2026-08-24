Sheinbaum califica “imprudente” intento de regreso de Rocha Moya

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “imprudente” y “no pertinente” el intento del gobernador Rubén Rocha Moya de reincorporarse a la gubernatura de Sinaloa, descartó la existencia de desaparición de poderes y reiteró la autonomía del Congreso estatal para designar un gobernador interino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:58 AM.
En México y editada el 24/08/2026 12:25 PM.