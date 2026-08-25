Morena designa a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal

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El partido de la Cuarta Transformación nombró al exalcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, perfil que lo posiciona como principal aspirante a la gubernatura de Campeche en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/08/2026 02:43 PM.
En México y editada el 26/08/2026 03:09 PM.