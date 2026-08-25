Morena designa a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado, decisión que lo coloca como el candidato preferente del partido para la contienda gubernamental de 2027.
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, explicó en conferencia de prensa que la elección se realizó “con base en la decisión del pueblo de Campeche”, resaltando la trayectoria del político, su experiencia en urnas y su vínculo con la ciudadanía local.
Pablo Gutiérrez Lazarus nació el 29 de agosto de 1983 en la Ciudad de México y se trasladó a Ciudad del Carmen en su juventud. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Su carrera política comenzó con el PAN, al cual representó como alcalde de Ciudad del Carmen de 2015 a 2018. Tras perder la reelección en 2018, se afilió a Morena, ganó la alcaldía nuevamente en 2021 y fue reelegido para el periodo 2024‑2027 bajo la coalición Morena‑PVEM‑PT, “Sigamos Haciendo Historia”.
En junio de 2026 solicitó licencia definitiva del cargo municipal para dedicarse a la campaña gubernamental; su suplente, Priscila Heredia Novelo, asumió la presidencia del ayuntamiento. Desde su nombramiento como coordinador estatal, Gutiérrez Lazarus ha anunciado una agenda de recorridos por comunidades, encuentros con militantes y la continuidad de proyectos de infraestructura urbana, pavimentación, rehabilitación de espacios públicos y fomento turístico, áreas en las que ha centrado su gestión municipal.
El ascenso de Gutiérrez Lazarus dentro de Morena no es aislado. En abril de 2026 ya había sido nombrado Coordinador Estatal anticipado para la defensa de la 4T, con el respaldo de la gobernadora Layda Sansores, lo que evidencia su cercanía con la dirigencia estatal.
Durante la presentación, Montiel subrayó que el político ha confrontado históricamente al PRI en Campeche, recordando el ataque que sufrió en 2021 mientras era candidato a la alcaldía, presuntamente perpetrado por integrantes del partido tradicionalista.
Con este nombramiento, Morena busca consolidar su presencia en un estado donde el PRI ha dominado la política durante décadas, apostando a la experiencia electoral y al arraigo local de Gutiérrez Lazarus para impulsar la Cuarta Transformación en la próxima contienda.