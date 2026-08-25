Reabren paso de ganado mexicano en frontera EE.UU. tras 14 meses por gusano barrenador

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El 24 de agosto EE.UU. reactivó los cruces de ganado en Douglas y Agua Prieta, permitiendo que Sonora y Chihuahua retomen exportaciones después de 14 meses de cierre por la plaga del gusano barrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/08/2026 06:28 AM.
En México y editada el 25/08/2026 06:44 AM.