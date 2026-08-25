Reabren paso de ganado mexicano en frontera EE.UU. tras 14 meses por gusano barrenador

Estados Unidos reabrió este 24 de agosto los cruces de ganado mexicano en los puertos fronterizos de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora, restableciendo las exportaciones de los estados de Sonora y Chihuahua tras 14 meses de suspensión por la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
La medida, anunciada por el embajador estadounidense Ronald Johnson, se dio bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y busca proteger la salud animal mientras beneficia a productores y consumidores de ambos países.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la reanudación durante un enlace con la presidenta Sheinbaum, señalando que la capacidad sanitaria de la estación cuarentenaria de Agua Prieta se duplicó con apoyo federal para inspeccionar el ganado desde su origen hasta la entrega a autoridades estadounidenses.
Hasta el 18 de agosto, Senasica reportó 38,820 casos de gusano barrenador desde noviembre de 2024, con 1,963 casos activos. El brote ya afecta a 30 de las 32 entidades federativas; solo Baja California y Baja California Sur permanecen sin casos.
En respuesta, autoridades y organizaciones ganaderas activaron un cerco sanitario de 20 km alrededor del primer caso detectado en Sonora (municipio de Álamos) y liberaron 36,000 moscas estériles, además de aplicar tratamientos preventivos a bovinos adultos y becerros.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, reiteró que México mantendrá el sistema de trazabilidad del ganado desde su nacimiento hasta su llegada a territorio estadounidense, y reforzará la dispersión de moscas estériles, con 40.4 millones liberados en Chihuahua entre el 26 de julio y el 21 de agosto.
El director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Roque Caza, confirmó que los cargamentos cumplen con todos los requisitos de importación, y que todos los animales que crucen serán inspeccionados para descartar la plaga.
Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, agradeció la reapertura y aseguró que los productores mantendrán las medidas sanitarias necesarias para conservar el estatus sanitario del ganado.
Según EFE, la apertura del puerto de Douglas será el primer paso antes de considerar la reactivación de otros cruces fronterizos.