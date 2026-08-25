Sheinbaum exige licencia para Inzunza y funcionarios investigados por presuntos vínculos con narco

La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que el senador Enrique Inzunza Cázarez y los funcionarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) deberían solicitar licencia mientras se esclarecen los presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por la acusación de Estados Unidos.
Sheinbaum subrayó que cualquier caso que pueda estar relacionado con la investigación de diez mexicanos vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa debe ser analizado primero por la FGR. En caso de que la Fiscalía decida proceder, el Departamento de Justicia de EE. UU. deberá presentar pruebas conforme a los tratados de extradición y al sistema penal acusatorio mexicano.
La presidenta también enfatizó que los aspirantes y ocupantes de cargos públicos deben ser intachables, honestos y comprometidos con el pueblo, especialmente los integrantes del Movimiento de Transformación.
El llamado de Sheinbaum llega en un contexto de creciente presión internacional y nacional para que las autoridades mexicanas actúen con celeridad y transparencia en casos de presunta colusión entre funcionarios y organizaciones criminales.