Sheinbaum exige licencia para Inzunza y funcionarios investigados por presuntos vínculos con narco

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el senador Enrique Inzunza Cázarez y los funcionarios bajo investigación por la Fiscalía General de la República soliciten licencia, tras la acusación de EE. UU. de posibles lazos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/08/2026 09:50 AM.
En México y editada el 25/08/2026 04:08 PM.