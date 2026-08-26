Hallan varada una ballena de 12 m en Playas de Tijuana en descomposición avanzada

...

Una ballena rorcual de Bryde, de 12 metros, fue encontrada muerta en Playas de Tijuana el 24 de agosto. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó la necropsia al considerarse imposible obtener datos útiles por su avanzado estado de descomposición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:36 PM.
En México y editada el 26/08/2026 02:43 PM.