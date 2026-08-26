Emma Coronel arremete contra “La Captura”, el thriller de Netflix sobre El Chapo

Emma Coronel Aispuro debutó como streamer en Kick el 24 de agosto de 2026, donde, acompañada de los creadores de contenido Víctor Ordóñez “Lonche de huevito” y Guillermo Peña “Willito”, abordó el nuevo thriller de Netflix La captura (título internacional Facing El Chapo), protagonizado por Alfonso Herrera y dirigido por Chava Cartas.
El intercambio entre Coronel y los streamers abrió una conversación más amplia sobre la representación de los narcos y sus familias en la cultura popular, y sobre el derecho de los involucrados a contar su propia versión de los hechos.