Emma Coronel arremete contra “La Captura”, el thriller de Netflix sobre El Chapo

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Durante una transmisión de cinco horas y media en la plataforma Kick, Emma Coronel Aispuro criticó enérgicamente la película “La Captura”, que ocupa el primer lugar en Netflix, y denunció la falta de veracidad y el abuso mediático que su figura sufre.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 08:47 AM.
En México y editada el 26/08/2026 03:03 PM.